SARONNO – Si terrà domani mattina mercoledì primo marzo l’assemblea dei lavoratori del settore demografici del Comune di Saronno. La riunione è stata richiesta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl con all’ordine del giorno l’indizione dello stato di agitazione.

In passato le rappresentanze sindacali avevano più volte chiesto e avuto un confronto con l’Amministrazione sui problemi di organico del settore che nelle ultime settimane è stato al centro di diverse proteste da parte dei cittadini per le lunghe code agli sportelli e per i tempi lunghi per avere la carta d’identità tanto che molti saronnesi sono arrivati a chiederla nei comuni limitrofi.

L’assemblea è in programma dalle 8,30 alle 9,30.

