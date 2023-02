x x

SARONNO – La polizia stradale, come di consueto, ha pubblicato l’elenco delle postazioni degli autovelox mobili per i rilievi delle velocità di transito, per i prossimi giorni in Lombardia e nel nord Italia. Oggi, martedì 28 febbraio, nell’elenco c’è anche la statale 336 per l’aeroporto di Malpensa, da Busto Arsizio. Giovedì 2 marzo l‘autovelox torna in zona, sulla A51, che è la tangenziale est di Milano.

Venerdì 3 marzo sarà sull’autostrada A9 Lainate-Chiasso e dunque quella che passa proprio da Saronno ed immediato circondario. Gli autovelox mobili vanno ad aggiungersi a quelli fissi, in zona si trovnao lungo la statale 336, ovvero la superstrada verso Malpensa, in direzione ovest all’altezza di Cardano al Campo ed in direzione est all’altezza di Lonate Pozzolo (e ad Inveruno e Meseno in provincia di Milano).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

28022023