GERENZANO – Nuovo intervento del nuovo consorzio creato dalla polizia locale di Cislago e di Gerenzano. Stamattina, martedì 28 febbraio, gli agenti del comandante Marco Cantoni hanno gestito e risolto l’emergenza in via Leopardi.

I residenti hanno contattato la polizia locale perchè sentivano delle richieste d’aiuto provenire da un’abitazione. I vigili hanno mobilitato vigili del fuoco e ambulanza per soccorrere un’anziana che caduta non riusciva ne a muoversi ne a raggiungere il telefono per chiedere soccorsi.

L’emergenza è stata risolta in pochi minuti con i vigili del fuoco che hanno aperto la porta e il personale sanitario che ha prestato le prime cure all’88enne accompagnata all’ospedale per alcuni accertamenti.

