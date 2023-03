Basket Coppa Lombardia: si ferma contro Legnano la marcia dell’Az Robur Saronno

SARONNO – Niente da fare per i campioni in carica di Coppa Lombardia di basket, ovvero la formazione dell’Az Robur Saronno che in questa stagione 2022-203 si ferma ai quarti di finale perdendo l’incontro di mercoledì sera al Palaronchi di via Colombo contro una squadra di categoria inferiore. Contro il Legnano 91, ambiziosa compagine di C Silver, è finita col punteggio di 82-84 con i legnanesi a compiere il sorpasso con un tiro da tre a quattro secondi dalla conclusione.

A parziale giustificazione, per i roburini, la circostanza di essere scesi in campo ampiamente rimaneggiati, si registravano infatti parecchie assenze. Per il Saronno la possibilità di rifarsi presto, tornando in campo per il campionato di serie C Gold.

(foto archivio)

01032023