SIENA – L’Az Robur Saronno chiude la stagione regolare con una splendida vittoria a Siena (83-91). I ragazzi saronnesi infatti non staccano mai la corrente, nemmeno con il primo posto già acquisito.

Quella del tardo pomeriggio di sabato contro i locali della Virtus è una partita che scorre via in equilibrio nei primi quarti. Da una parte la produttività di Quinti, bene anche Motta con 9 punti nel primo tempo. Dall’altra una risposta di gruppo per la Virtus Siena. Il primo strappo arriva nel terzo quarto con 10 punti di Quinti e 10 di Beretta ed una grande difesa. E c’è anche lo stoppone di Romanò a sigillare il tutto. Si avanti anche in doppia cifra, ma Bartoletti ne spara 11 nel periodo e i toscani rimangono agganciati. Nel quarto periodo però i saronnesi ritrovano la spinta per vincere e alla fine, con 52 punti nel secondo tempo, chiudono i conti per la settima vittoria in otto partite di girone Gold.