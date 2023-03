x x

SARONNO – Si è tenuto venerdì al Campus Bovisa del Politecnico di Milano, l’evento di premiazione dei 10 giovani talenti vincitori del Premio Giovane Manager, e del miglior Manager del 2022, selezionati all’interno del contest organizzato dal Gruppo Giovani di Federmanager e promosso con il supporto del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Tra i manager premiati il 36enne saronnese Davide Arduini, Head of Financial Supply Chain in Saras Spa

Il riconoscimento è rivolto agli iscritti under 44 che si sono distinti per competenze, crescita professionale e percorso accademico. Le circa 300 candidature pervenute sono state vagliate da un comitato di valutazione costituito da rappresentanti del Gruppo Giovani Federmanager e da esperti di Jefferson Wells, brand di ManpowerGroup dedicato alla ricerca e selezione di senior ed executive manager e ulteriore sponsor dell’edizione.

Giunto alla sua quinta edizione, il Premio è stato anche un’occasione di confronto sulla cultura della salute e della prevenzione per la popolazione manageriale, come dimostra il titolo scelto per l’iniziativa “WE-BE: benessere in agenda”.

