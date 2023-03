x x

ORIGGIO – Il primo centro pilota su scala nazionale “una factory della conoscenza e della formazione” con la vocazione dichiarata a fornire servizi di supporto alle aziende che desiderino approcciare la tecnologia 3D è stato presentato oggi, giovedì 2 marzo, ad Origgio.

II “Centro Pilota” della tecnologia 3D ha aperto le porte nel cuore di una delle aree a più alta densità di imprese manifatturiere d’Italia grazie alla partnership tra l’hub di consulenza e prototipazione del Gruppo Confartigianato Artser, Faberlab e Arburg, la multinazionale leader nella produzione e vendita di presse per lo stampaggio a iniezione e dispositivi 3D per l’industria manifatturiera della plastica.

Il laboratorio di via Saronnino a Origgio offrirà supporto diretto alle aziende attraverso applicazione, consulenza e sviluppo. Al contempo, garantirà un plus tecnologico all’area del Saronnese, trasformandola nel cuore di una collaborazione unica su scala nazionale dalla quale discenderanno anche attività formative e divulgative, sviluppo di processi di finitura, stampe 3D per imprese e industrie, stage e alternanza scuola-lavoro.

Il centro pilota è dotato di tecnologie avanzate, tra cui stampanti Freeformer 200-3X e 300-3X per lavorare granuli di polimeri (PEEK, ULTEM), garantendo ai prototipi performance di alto livello per applicazioni fuori dagli standard. Il parco macchine ha visto l’implementazione della tecnologia FMD grazie alla stampante InnovatiQ TiQ5, in grado di lavorare con filamenti caricati, che si va ad aggiungere a quelle già attive nell’hub: stampanti a filamento classiche e un macchinario a taglio laser. Il centro pilota assicura alle imprese possibilità di prototipazione e di realizzazione di prodotti finiti uniche in Italia.

La partnership tra Faberlab e Arburg nasce con la mission di potenziare la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie di additive manufacturing e design. Il centro è un’opportunità unica per le imprese che desiderano mantenere o conquistare competitività e innovazione sul mercato grazie a una tecnologia che nessun altro centro italiano può mettere a disposizione di imprenditori, ma anche di centri di ricerca e istituzioni formative.

Ricco il parterre d’autorità che oggi ha salutato la presentazione del centro a cui ha dato il benvenuto Davide Galli presidente di Confartigianato Imprese Varese: “Siamo stati i primi a fornire servizi alle imprese e a dare l’opportunità di accedere alle tecnologie di stampa 3D in modo diretto. Più si è andati avanti e più si sono evolute queste tecnologie, soprattutto nel campo della stampa 3D e della manifattura additiva, ci siamo resi conto che era importante aprirsi a delle collaborazioni e che era giunto il tempo di farlo. È maturata così questa occasione con Arburg: ci siamo conosciuti, e quando abbiamo visto la caratura del partner è stata naturale l’evoluzione del percorso”.

Soddisfazione da parte del sindaco Evasio Regnicoli che ha ricordato la vocazione industriale e d’eccellenza del proprio territorio: “Abbiamo due aree industriali una con grandi multinazionali e una più artigianale. Come Amministrazione cerchiamo di garantire sostegno e flessibilità alle realtà che arrivano nel nostro territorio che rappresentano una crescita per tutta la comunità origgese e del Saronnese”.

Presente anche il consigliere regionale Emanuele Monti che ha ricordato come su questa tecnologia stia investendo anche Regione Lombardia in ambito sanitario: “Il futuro della salute partirà dal San Matteo di Pavia dove a breve sarà avviato un progetto di tecnologia di stampa additiva, anticipo del futuro che ci porta verso una medicina personalizzata”.

A seguire i lavori dell’inaugurazione anche il neo eletto consigliere regionale Giuseppe Licata (Azione – IV): “Le imprese lombarde custodiscono un patrimonio di conoscenza, creatività e qualità che non ha eguali. Adesso è necessario sostenerle e accompagnarle nei processi di innovazione e modernizzazione, come stanno facendo Confartigianato e Faberlab. Per questo ho partecipato con molto interesse all’iniziativa di oggi presso la nuova sede di Faberlab ad Origgio, avendo anche modo di conoscere più da vicino la tecnologia della stampa 3D e raccogliere delle istanze che andranno portate ai tavoli regionali. Imprese più tecnologiche vuol dire sviluppo economico e posti di lavoro”.

