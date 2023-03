x x

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball “è lieta di annunciare una nuova, importante conferma in vista della stagione 2023. Si tratta di Valeria Bettinsoli, esterno classe 1998, alla settima stagione con la divisa nero-azzurra”.

“Sono molto contenta di giocare anche quest’anno con la divisa del Saronno” ha dichiarato Bettinsoli, che nello scorso campionato ha chiuso con una media battuta di .235 per un totale di 17 punti battuti a casa. “Rispetto al primo anno quando sono arrivata qui in città, abbiamo fatto dei passi avanti giganti, come testimoniato anche dalla storica tripletta dello scorso anno con la vittoria del Campionato, della Coppa delle Coppe e della Coppa Italia. Ci aspetta una stagione importante dove l’obiettivo sarà quello di riuscire a confermarci”.

“Mi aspetto grandi cose da Valeria quest’anno – ha commentato il manager Steven Manson – in quanto sta maturando sempre di più con il passare degli anni, diventando una figura sempre più importante all’interno della squadra. Sono davvero contento del suo rinnovo con il Saronno”.

(foto: Valeria Bettinsoli)

03032023