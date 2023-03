x x

SARONNO – In stato confusionario si è allontanato al pronto soccorso dove era in attesa delle cure ma poi, nel cuore della notte, è stato ritrovato per le vie della città in uno stato così precario che è stato subito riportato all’ospedale cittadino.

E’ quanto accaduto ad un 35enne saronnese. L’altro giorno intorno a mezzanotte e mezza è arrivata una chiamata ai carabinieri della stazione cittadina per la presenza di un uomo che in viale Rimembranze parlava in modo sconnesso. Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha trovato l’uomo che camminava senza meta. Gli gli hanno chiesto come stesse e chi fosse ha risposto frasi senza senso. I militari hanno ritrovato ma l’uomo è riuscito solo a dire che era americano e che doveva andare a Boston.

Essendo ormai evidente lo stato confusionale in cui si trovava è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Il personale sanitario l’ha subito identificato come un paziente che nel pomeriggio si era allontanato dal reparto di prima intervento mentre aspettava il proprio turno.

