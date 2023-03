x x

SARONNO – ROVELLASCA Anche Enpa Saronno, tramite una delle sue volontarie, ha contribuito nella giornata di ieri, domenica 6 marzo al salvataggio dell’airone Rino ritrovato con le zampe legate da un filo di plastica che viene utilizzato solitamente negli orti per legare piante.

Tutto è iniziato dalla segnalazione effettuata da 2 escursioniste durate una passeggiata nel parco del Lura a Manera di Rovellasca. La segnalazione parlava di un volatile ferito, con difficoltà a spiccare il volo.

La prima volontaria arrivata sul posto ha trovato il volatile che cercava di allontanarsi ma senza riuscire a muoversi a causa delle zampe legate. L’airone è stato volto in una coperta e soccorso. Avrebbe potuto morire di fame o per ipotermia. E’ stato liberato dai lacci di plastica e sarà tenuto in osservazione dalle volontarie dell’associazione Como Soccorso Emergenza Veterinaria. Appena si sarà ripreso sarà ovviamente liberato.

“Il comando della polizia provinciale di Como e la polizia locale di Rovellasca – spiegano dall’associazione – hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto”.

