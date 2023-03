x x

TURATE – E’ continuato anche oggi l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e di altri della zona per l’incendio alla Buzzi Spa, l’azienda del settore alimentare (carni) dove domenica mattina alle 8.30 si è sviluppato un grosso incendio, che ha praticamente distrutto il capannone aziendale. I pompieri nelle ultime ore hanno spento anche gli ultimi focolai, e compiuto interventi di messa in sicurezza, al contempo avviato approfonditi accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto, che non sono state al momento individuate; il fuoco domenica mattina aveva fatto sviluppare una altissima colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza.

I danni sono ancora da quantificare ma si annunciano particolarmente ingenti.

(foto: una immagine dell’intervento domenicale dei pompieri)

