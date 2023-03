x x

TURATE – I vigili del fuoco hanno lavorato anche nel pomeriggio di ieri per domare completamente e effettuare i rilievi all’interno dell’azienda di trasformazione della carne di via Como a Turate.

L’allarme è scattato poco prima delle 8,30 con numerose chiamate, anche da saronnesi, per la colonna di fumo che si alzava dalla zona industriale turatese visibile a diversi chilometri di distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno e da quelli dei diversi distaccamenti della provincia di Como. I pompieri hanno lavorato per l’intera mattina riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme anche se il fuoco è riuscito a divorare l’intero stabile con problemi anche di stabilità. Anche per questo le operazione di spegnimento sono dovute continuare anche nel pomeriggio. E’ intervenuta anche Arpa per effettuare degli accertamenti sul fumo disperso durante l’incendio. La colonna di fumo aveva creato molto allarme tanto che a scopo precauzionale l’Amministrazione comunale ha chiesto ai residenti di tenere le finestra chiude. Le rassicurazioni sono arrivate in serata dal Comune: “Si comunica che non si riscontrano problematiche in merito a possibili sostanze tossiche disperse nell’aria”.

Precisazioni arrivano anche da Agrocarni, indicata in mattinata come luogo dell’incendio, mentre in realtà ad essere stata colpita era l’azienda limitrofa. Lo spiegano in una nota proprio i responsabili della società agricola turatese: “Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli organi di competenza, che ringraziamo enormemente, l’incendio è stato domato prima che raggiungesse il nostro stabile”. Dalla società anche un messaggio di vicinanza ai proprietari dell’azienda danneggiata dalle fiamme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione