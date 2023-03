x x

SARONNO – E’ approdato alla Provincia di Varese il caso di Pedro il cedro (foto sopra), il grande albero che si trova nel giardino del liceo scientifico statale “Grassi” di via Croce a Saronno e che l’ente provinciale, proprietaria della scuola, vorrebbe tagliare per fare posto al cantiere per l’ampliamento dello stabile scolastico. Ma studenti e insegnanti si oppongono, chiedendo invece di preservarlo: è stata anche avviata una raccolta di firme per salvare il cedro, che è stato ribattezzato Pedro, e della questione si sta parlando molto in città. Ed ora dunque anche in Provincia.

“Tre criticità sono state prese in esame in questa settimana con gli uffici competenti – sottolinea il presidente provinciale Marco Magrini (foto sotto) – sono quelle legate aPerstorp di Castellanza; al diniego della Soprintendenza inerente al cavalcavia di Laveno e all’ampliamento del liceo Grassi di Saronno”. Presto, dunque, si conosceranno le decisioni da parte della Provincia; secondo liceali e relativi docenti i lavori sul plesso scolastico potrebbero essere eseguiti anche senza abbattere il maestoso cedro.

Del caso ha parlato nei giorni scorsi anche la Rai tv.

