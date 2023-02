x x

SARONNO – La prima è stata fatta tra i docenti ed ha raccolto 40 firme, la seconda tra gli studenti ed ha superato quota 250 ed ora arriva quella online. L’obiettivo è uno solo. Salvare Pedro, così è stato chiamato, il maxi cedro con 3,5 metri di diametro che nel cortile del liceo Gb Grassi rischia di essere abbattuto per far spazio a delle nuove aule. Secondo i docenti ci sarebbe lo spazio per studiare un’altra soluzione.

Lo spiegano anche nella petizione online.

“Gli studenti del liceo scientifico Grassi di Saronno, unitamente ad un nutrito gruppo di docenti, in previsione degli imminenti lavori di ampliamento dell’istituto chiedono che vengano il più possibile preservate e salvate le essenze arboree presenti nel perimetro della scuola ed in particolare il grande cedro, le cui dimensioni lo rendono degno di tutela con ben 3,5 metri di circonferenza tronco, posto davanti alle attuali rastrelliere delle biciclette. L’ipotesi di sostituzione con altre essenze necessariamente più giovani non compenserebbe la bellezza e la funzionalità di questo albero maestoso e degli altri ad alto fusto presenti nel giardino della scuola, soprattutto in una città altamente inquinata come la nostra in cui davvero poche sono le aree verdi degne di questo nome”

E’ solo l’ultimo passaggio di una mobilitazione che ha visto intervenire i docenti con una lettera alla Provincia proprietaria dello stabile e al Comune ma anche Legambiente.

QUI LA PETIZIONE ONLINE PER CHI LA VUOLE FIRMARE

