8 marzo: Poste in rosa nella provincia di Varese

GORLA MAGGIORE – Anche quest’anno Poste Italiane si conferma un’azienda attenta alle donne, capace di promuovere tematiche di parità di genere e di crescita professionale all’interno dell’azienda. La realtà della provincia di Varese in particolare vede il 65% di donne impiegate negli Uffici postali e la metà degli stessi è guidato da una donna; mentre nella gestione del recapito il 40% dei ruoli manageriali sono ricoperti da donne e il gruppo dei portalettere è per più di un terzo composto da quote rosa.

L’Ufficio postale di Gorla Maggiore, fa parte del 23% degli uffici totalmente in rosa della provincia di Varese e Antonella Traetta ne è la direttrice. La presenza femminile in provincia di Varese ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Infatti anche nel 2023 a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane, riconoscimento che si aggiunge a diversi altri quali: la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione, il riconoscimento per la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e infine l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.

(foto: lo staff dell’ufficio postale di Gorla Maggiore)

08032023