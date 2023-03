x x

SARONNO – La tecnica è quella ben “collaudata” che si già vista in molte altre occasioni, in giro per l’Italia: la donna sola che esce dal supermercato dopo avere fatto compere e che, impegnata a carica la spesa in auto nel posteggio, ha appoggiato la borsetta sul sedile della propria auto. A distrarla il rumore di una manciata di monetine che cadono sull’asfalto, a farsi avanti una sconosciuta che le chiede di aiutarla a raccoglierla. Basta un attimo e la borsetta svanisce nel nulla, presa da una complice o da un complice. E’ quel che è successo ieri mattina anche nel posteggio del supermercato Tigros in via Miola.

Via la borsa che denaro ed effetti personali, compresi i documenti, alla diretta interessata non è rimasto altro che rivolgersi alle forze dell’ordine per presentare denuncia contro ignoti. Con la speranza di ritrovare gettata da qualche parte almeno la borsa, sicuramente svuotata dei soldi ma magari con dentro ancora i documenti.

Una vicenda simile si era verificata alla fine dell’anno scorso anche all’Esselunga di via Novara a Saronno.

