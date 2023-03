x x

SARONNO L’europarlamentare Patrizia Toia ha fatto visita oggi venerdì 10 marzo agli studenti di Fondazione Daimon, a seguito di un viaggio di istruzione a Strasburgo che ha permesso ad alcune classi dell’istituto di visitare il Parlamento Europeo.

L’onorevole è stata accolta da docenti e studenti che le hanno mostrato la struttura scolastica e illustrato le attività che quotidianamente gli alunni svolgono. Ha poi dialogato con gli studenti delle classi V ITI e IV CFP, rispondendo alle loro domande. I temi affrontati sono stati le preoccupazioni dei giovani circa l’ambito lavorativo futuro, l’istruzione giovanile, i diritti umani nei vari Stati dell’Unione Europea e le conseguenze di un’eventuale uscita dell’Italia da quest’ultima.

Il futuro, in particolare, spaventa i giovani per l’assenza di certezze relative al lavoro e all’indipendenza personale. Patrizia Toia, sottolineando l’impegno dell’Europa sui temi sociali, si è detta consapevole dei problemi che i ragazzi dovranno affrontare e li ha invitati a una maggiore fiducia in loro stessi.

Marco Radice

