CISLAGO- Sono state pagate, anzi donate, le rette dei giovani calciatori del Cistellum le cui famiglie vivono un momento di difficoltà. A dare la notizia della donazione proprio la società viola.

A compiere questo nobile gesto è stato il cislaghese e ormai ex giocatore del Cistellum il trentenne Riccardo Aimone e la sua compagna, originaria di Saronno, Caterina Ardigò, i quali ora vivono a Londra, ma hanno un legame speciale con i paesi dove sono cresciuti.

Riccardo Aimone ha, infatti, affermato che lavorando per una società finanziaria è riuscito a raggiungere una stabilità economica, tale che si è potuto permettere di compiere questo «piccolo gesto» che ha permesso a molte famiglie di far proseguire ai propri figli la loro esperienza calcistica nella società appartenente al presidente Mirko Mantegazza. Aimone racconta il Cistellum, dove ha giocato nelle giovanili e poi nella prima squadra, come una seconda famiglia.

Ed è proprio il presidente del Cistellum, Mirko Mantegazza a commentare la donazione ringraziando il grande contributo di Riccardo e Caterina: “Abbiamo potuto aiutare le famiglie con un reddito inferiore ai 30mila euro non facendogli pagare l’ultima quota della retta“. Non solo. Con il sostegno economico di Riccardo Aimone e Caterina Ardigò, la società ha acquistato anche qualche pallone supplementare e qualche accessorio necessario per gli allenamenti.



