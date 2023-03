x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

Domenica 5 marzo si è svolta la sedicesima edizione del Meeting dell’Amicizia “Trofeo Saronno Famosi” organizzata da Rari Nantes Saronno con la collaborazione di Saronno Servizi e dedicata agli atleti del settore Propaganda. La manifestazione era divisa in due parti: la prima per gli atleti più piccoli (categoria esordienti C e B) e la seconda per i nuotatori teenager. In totale 230 atleti dai 6 ai 18 anni accomunati dalla passione per il nuoto in rappresentanza di sei società amiche: Acqua1 Village di Castano Primo, Caronno Pertusella Nuoto, Nuoto Club Gudo, Nuoto Club Seregno, Solbiatese Nuoto oltre ovviamente ai padroni di casa di Saronno.

I piccoli si sono sfidati sulle distanze dei 25 metri e dei 50 metri concludendo con le staffette; per i grandi distanze più lunghe dai 50 metri fino ai 200. Grande tifo da parte dei genitori che hanno potuto assistere alla manifestazione e grande emozione nel vedere tanti bambini fare la loro prima esperienza di gara. I più piccoli di ogni squadra (nati nel 2016) sono stati premiati dalla triatleta olimpica Anna Maria Mazzetti, con l’incoraggiamento a proseguire con entusiasmo il percorso dello sport, non solo per i risultati che potrebbero arrivare, ma anche e soprattutto per la crescita personale e l’aggregazione.

Presente anche l’assessore allo sport Gabriele Musaró che ha premiato insieme a Mazzetti i primi classificati di ogni specialità e categoria.

L’importanza non è qui nei tempi ma nel miglioramento tecnico e nella gestione emotiva della gara, sottolinea la responsabile del settore propaganda saronnese Elena Tescola. Per i grandi, seguiti da Fabio Scardilli invece si lavora sulla creazione del gruppo e su piccoli grandi miglioramenti specialmente per chi non arriva da un percorso agonistico.

Le gare si sono susseguite per tutto il pomeriggio con precisione e fluidità grazie alla consueta presenza di tanti volontari grandi e piccoli della Rari Nantes Saronno.

Anche questo trofeo è stato un successo sotto tutti gli aspetti, siamo felici e soddisfatti del nostro movimento e soprattutto del nostro essere squadra a 360 gradi.

È stato emozionante vedere tanto entusiasmo in piscina e siamo pronti per i prossimi appuntamenti nelle varie competizioni che impegnano i diversi settori.

