Fabrizia Marrone e la Inox Team Saronno Softball insieme per il quinto anno

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball è felice di annunciare un altro importante rinnovo contrattuale in vista della stagione 2023: Fabrizia Marrone indosserà la divisa nero-azzurra per il quinto anno consecutivo.

“Mi sembra ieri di essere arrivata, qui nella città di Saronno, ed invece eccoci per affrontare un nuovo anno insieme” ha commentato l’esterno classe 1996. “Qui in nero-azzurro mi sento come a casa, grazie all’apporto di tutto lo staff che ogni giorno non ci fa mancare niente. In questo periodo siamo riuscite a conquistare tutto ciò che si poteva conquistare. Ora dobbiamo cercare di continuare a migliorarci, affermarci e dimostrare che nulla è stato per caso, che le imprese si possono fare più e più volte. La nostra ambizione deve essere quel desiderio assiduo ed egocentrico di affermarci e distinguerci. Lavoreremo ogni giorno insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Arrivata a Saronno nel 2019, Fabrizia Marrone è presto diventata un pilastro della squadra e della nazionale italiana. Nella scorsa stagione, in campionato, ha chiuso con una media battuta di .376 con 10 punti spinti a casa, grazie anche a ben 16 battute extrabase colpite (8 doppi, 6 tripli e 2 fuoricampo).

“Sono particolarmente soddisfatto di poter contare sull’importante contributo di Fabrizia anche per questa nuova stimolante stagione – ha dichiarato il manager Steven Manson. È una giocatrice di grande qualità che posizionata nella parte alta del lineup permette di mettere in moto il nostro attacco grazie alle sue caratteristiche. In difesa poi è un pilastro all’esterno centro. Siamo felici di averla ancora qui con noi a Saronno”.

