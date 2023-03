x x

SARONNO – Vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia ferroviaria sono intervenuti oggi pomeriggio alle 16 alla stazione di Saronno di piazza Cadorna per l’incidente di cui è stata vittima una donna 60enne

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno eseguito tutti i rilievi del caso ma secondo alcuni presenti poco dopo le 16 sul binario 6 una donna sarebbe rimasta incastrata nelle porte del treno in chiusura. Il convoglio è partito ha fatto pochi metri, una decina sempre secondo la ricostruzione dei testimoni, e poi è stato bloccato. Sul posto è accorsa l’auto infermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. In un primo momento c’era grande preoccupazione per le condizioni della ferita ma ben presto il personale sanitario ha rassicurato i presenti.

La donna provata da contusioni ed escoriazioni non ha mai perso conoscenza. Dopo dopo meno di mezz’ora di cure sul posto è stata portata all’ospedale di Saronno per le cure del caso. Al momento dell’uscita dalla stazione era in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

