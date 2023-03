x x

SARONNO – Una partita molto emozionante quella disputata da Saronno e valle Olona allo stadio Gianetti. LA prima novità è stata la formazione con diversi assenti tra squalificati e infortunati. La partita parte subito a ritmi alti e al 15′ arriva il gol di Cannizzaro, ex Saronno, che realizza un bel gol. Risponde Bello con un gol su punizione al 35′ che buca la barriera e non lascia scampo. La partita la chiude il Valle Olona sul 2-1 con un gol di Zani al 43′.

Nel secondo tempo arriva al 5′ un rigore fischiato al Saronno che Brighenti converte facilmente spiazzando Croce. Al 16′ è il turno del Valle Olona a cui viene fischiato un rigore, convertito da Balconi che spiazza Bardaro. La partita rimane spettacolare da enrambi i lati e al 20′ arriva la doppietta di Brighenti, un po’ fortunosa, con un colpo di testa che spiazza Croce.

La partita sembra destinata a finire in pareggio ma al 50′ arriva il gol di Maugeri, che in questa stagione ha faticato parecchio a trovare il gol. Maugeri, emozionato, esulta togliendosi la maglia e viene ammonito.

Si chiude così una partita spettacolare, vinta dal Saronno all’ultimo minuto che ci ha creduto fino alla fine.

Il tabellino

Fbc Saronno-Valle Olona 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bardaro; Rudi (44’ st Maugeri), Bello, Torriani, Vanzulli (32’ st De Marco); Scampini (1’ pt Confalonieri); Gheller, Malaspina, Sasso (19’ st Bredice); Drago, Brighenti. A disposizione Rivaldo, Zanotti, Stucchi, Pozzi, Passalacqua. All. Tricarico.

VALLE OLONA (4-3-1-2): Croce; Balconi, Clerici A. (41’ st Vecchio), Oliva, Sassi (10’ st Compagnone); Cannizzaro (44’ st Clerici G.), Moroni, Molinari (22’ st Bogni); Zarini; Zani, Propato (17’ st De Rosa). A disposizione Thorn, Salatino, Fall, Quaggelle. All. Rovellini.

Arbitro: Ossoli di Monza (Gatti di Seregno e Russo di Seregno).

Marcatori: 15’ pt Cannizzaro (V), 35’ pt Bello (S), 43’ pt Zani (V), 5’ st Brighenti (S) (rig.), 16’ st Balconi (V) (rig.), 20’ st Brighenti (S), 50’ st Maugeri (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 3-0 Fbc Saronno. Espulso De Rosa al 38’ st, per somma di ammonizioni. Ammoniti Cannizzaro, Clerici A., Gheller, De Rosa, De Marco, Maugeri. Ammonito l’allenatore ospite Rovellini. Recupero 2’-6’.

Le interviste

Le altre partite

Amici dello Sport-Morazzone 2-0, Base 96-Accademia Inveruno 3-0, Besantese-Aurora Cmc Uboldese 0.-0, Fbc SAronno-Valle Olona 4-3, Lentatese-Baranzatese 2-2, Mariano-Esperia Lomazzo 2-2, Universal Solaro-Ispra 1-1.

La classifica

Fbc Saronno 55, Base 96 46, Meda 42, Valel Olona 40, Baranzatese 38, Esepria Lomazzo 37, Universal Soalro 34, Lentatese 31, Ispra e Besnatese 29, Amici dello Sport 28, Mariano 25 con Accademia Inveruno, Morazzone e Uboldese 21, Solese 17.

(foto Andrea Elli: alcuni momenti del match domenicale)

