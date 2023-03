x x

SARONNO – “Proseguono anche questa settimana i lavori lungo il tratto di via Roma compreso tra la rotonda di via Piave e via Cattaneo, lavori che porteranno alla realizzazione di marciapiede e pista ciclopedonale protetta nel quartiere Regina Pacis”: lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione civica saronnese.

Dal Comune entrano nel dettaglio dei lavori in corso di svolgimento: “Così come avvenuto sul primo tratto della via Roma, durante l’intervento si è resa necessaria la protezione delle radici dei bagolari che si trovanoo anche lungo questa parte del viale”.

Via Roma è la trafficata arteria che collega la periferia est cittadina con il centro storico.

(foto: una immagine dei lavori in corso in via Roma a Saronno)

13032023