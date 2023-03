Softball, laurea in Farmacia per Valeria Bettinsoli del Saronno

SARONNO – “Tutto il Saronno Softball Baseball si congratula con Valeria Bettinsoli per aver conseguito quest’oggi la laurea in Farmacia all’Università degli Studi di Milano con la tesi dal titolo “Studio in vitro degli effetti di Pfoa e Pfos sulla differenziazione dei linfociti T Helper e T Reg”. Che bellezza Valeria, siamo orgogliosi di te!”

Ai complimenti di staff e tesserati dell’Inox Team Saronno si aggiungono quelli della redazione de ilSaronno.

Valeria giocherà anche nella prossima stagione con la compagine saronnese, in serie A1 dove Saronno è campione in carica, e nella Coppa dei Campioni che si terrà ad agosto proprio nella città degli amaretti.

(foto: un particolare dell’immagine sui social che l’Inox Team Saronno ha voluto dedicare alla laurea di Valeria Bettinsoli)

13032023