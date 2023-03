x x

SARONNO – Ladri al centro sportivo Ronchi di via Colombo a Saronno: porte sfondate e tanti, tanti danni.

Sono stati gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica, ieri mattina domenica 12 marzo, a “sdraiare” e transennare la fontanella di piazzetta Portici. Obiettivo dell’intervento evitare che l’arredo urbano, decisamente pericolante, potesse essere un pericolo per gli utenti della strada a partire da più piccoli.

“Proseguono anche questa settimana i lavori lungo il tratto di via Roma compreso tra la rotonda di via Piave e via Cattaneo, lavori che porteranno alla realizzazione di marciapiede e pista ciclopedonale protetta nel quartiere Regina Pacis”: lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione civica saronnese.

Week-end di mobilitazione, quello appena trascorso, all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, dove i volontari Aib-Anti-incendio boscivo sono intervenuti sabato e domenica sul territorio del comune di Meda, al confine con il territorio di Cabiate in una zona boschiva vicina alla località Zoca dei Pirutit, splendida area verde tra le bellezze collegate dal sentiero Meda-Montorfano.

