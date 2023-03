x x

SARONNO – Anche questa settimana è possibile fornire ai lettori un quadro solo parziale della situazione relativa al coronavirus a Saronno: anche questa volta, infatti, non c’è stato l’abituale appuntamento mattutino del lunedì a Radiorizzonti quando il sindaco Augusto Airoldi forniva ai concittadini il quadro aggiornato della situazione, anche per quanto riguarda rsa, le residenze anziani, e le scuole. Ed il Comune non ha ritenuto di diffondere in altro modo, tramite comunicato stampa o i social network, queste informazioni.

Non resta quindi che affidarsi all’esame del dato fornito da Regione Lombardia, che si limita a indicare nell’ultima settimana per Saronno la “scoperta” di 15 nuovi casi (erano stati 21 la settimana precedente) che porta il totale dei saronnesi contagiati da inizio pandemia al numero di 15.831. I recenti aumenti sono limitati ed in linea con quelli riscontrati nelle altre località della zona.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

