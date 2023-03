x x

SARONNO – Ancora una denuncia. Ancora un’effrazione. Ancora costi e danni per l’oratorio. Ancora tanta amarezza per i volontari. I ladri degli oratori hanno preso di mira per la seconda volta in tre settimane l’oratorio di via Legnani.

Sono quasi una dozzina le effrazioni avvenute in città nelle ultime 3 settimane ai danni degli spazi dedicati ai giovani di proprietà della Comunità pastorale crocifisso risorto.

L’ultimo colpo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Hanno scavalcato il muro di cinta e rotta la rete sono entrati nel cortile. Hanno sfondato la finestra della cucina e da qui hanno raggiunto il bar. Ancora una volta l’obiettivo era la cassa. L’hanno trovata e aperta. Era vuota esattamente come l’ultima volta. Quindi preso un pacchetto di caramelle si sono dileguati nella notte. Lunedì mattina l’amara sorpresa per i volontari che si sono subito dati da fare per riordinare, rimediare ai danni e sporgere denuncia.

La conta dei furti è ormai decisamente importanti: sono stati presi di mira gli oratori di via Legnani e Regina Pacis due volte, quello del Matteotti e della Sacra famiglia. Doppia effrazione anche al cinema Prealpi che si trova nel complesso della parrocchia della Sacra famiglia. Tanti danni e nessun bottino anche per il furto, sempre nel weekend, al centro giovanile Ronchi di via Colombo.

(foto: google maps)

