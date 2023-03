Softball mercato, Treccani promossa in A1 col Saronno

SARONNO – Dopo aver ben figurato negli scorsi campionati di Under 18 e aver già assaggiato la Italian Softball League in diverse occasioni, la Inox Team Saronno Softball è lieta di annunciare “la promozione definitiva in prima squadra di Aurora Treccani, utility player classe 2004″.

“Sono molto felice di far parte di questo gruppo e di avere la possibilità di allenarmi quotidianamente con delle giocatrici di altissimo livello e con molta esperienza – ha commentato Aurora Treccani – In palestra, e ora anche al campo, stiamo lavorando intensamente per prepararci al meglio e farci trovare pronte per l’inizio della stagione. Cercherò di farmi trovare pronta e di sfruttare tutte le occasioni che mi si presenteranno”.

