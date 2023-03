x x

UBOLDO – “Grazie agli organizzatori, questa edizione della Mezza nei boschi è stata bellissima. È la manifestazione che “apre” la stagione a Uboldo, e anche quest’anno ha visto la partecipazione di tante persone di Uboldo e non, ed è un modo per tutti per scoprire i nostri boschi ed il nostro parco dei mughetti. Vale la pena sostenerla, ed esserci, anche solo per una presenza!” Così da Uboldo al centro parlando dello riuscitissimo evento che ha caratterizzato lo scorso fine settimana con una passeggiata nei boschi e nelle aree verdi alla periferia del paese.

L’evento è stato organizzato dall’Atletica Libertas di Uboldo con la collaborazione di gruppi locali ed il patrocinio dell’Amministrazione civica.

