x x

SARONNO – Vento forte, treno bloccato: è successo oggi sulla linea S9 Saronno-Albairate di Trenord, con il treno 24941 partito da Saronno alle 11.05 ed atteso ad Albairate alle 12.54 è rimasto fermo alla stazione di Seregno “per le conseguenze di un guasto, causato dal forte vento”, come comunicato dall’ente ferroviario. I passeggeri non hanno potuto fare altro che attendere le sistemazioni del caso per poter proseguire con il proprio viaggio.

La giornata odierna è caratterizzata da un vento decisamente forte in tutta la zona, con potenti raffiche percepibili anche nel centro saronnese e che stanno in alcuni casi anche mandando in tilt gli allarmi di abitazioni ed attività commerciali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la stazione di Saronno centro)

27032023