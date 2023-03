x x

ORIGGIO – Aveva 63 anni, era appena arrivata dall’Argentina con il marito, sbarcata all’aeroporto di Milano Malpensa stava andando a Verona per incontrare il figlio che vive in Italia da tempo. Un incontro che non ci sarà più: è lei la donna morta nel terribile tamponamento avvenuto domenica mattina lungo l’autostrada A8 in direzione sud, nella zona fra Castellanza e Legnano, a poca distanza dallo svincolo di Origgio.

I coniugi argentini erano partiti il giorno prima da Buenos Aires, di prima mattina l’arrivo a Malpensa, il ritiroo dei bagagli e quindi la partenza in auto alla volta di Verona; hanno percorso però pochissimi chilometri, prima di ritrovarsi coinvolti nel sinistro, con altre tre automobili. A quanto pare l’auto degli argentini si è scontrata molto violentemente con un van della Mercedes, guidato da un uomo ora in gravi condizioni all’ospedale di Legnano. In tutto dodici persone sono state soccorsi, anche se nove non hanno riportato gravi ferite. La polizia stradale ha nell’immediatezza eseguito i rilievi dell’incidente e stato ora ricostruendo la dinamica dei fatti per chiarire con precisione l’accaduto e le responsabilità dei singoli.

