Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Fra Saronno e Ceriano Laghetto, due terreni sono stati donati in eredità alla collettività locale. Si trovano a Dal Pozzo.

Nell’ultimo consiglio comunale cerianese, che simbolicamente si è tenuto proprio al centro civico di Dal Pozzo, nelle cui vicinanze si trovano i terreni, è stata approvata la delibera per l’accettazione della donazione delle aree, situate in via Carso.

Si tratta di due terreni, distinti, di ampiezza simile, per un totale di circa 2200 metri quadrati complessivi, che sono posizionati proprio di fronte all’ingresso del Centro civico della frazione. I terreni sono adiacenti all’area di pertinenza del Centro Civico Dal Pozzo e della Chiesa di Dal Pozzo e il vigente Pgt classifica le aree come “Aree per servizi”.

I terreni vengono donati al Comune per volontà del suo proprietario, venuto a mancare recentemente e andranno ad incrementare il patrimonio del Comune di Ceriano Laghetto con la possibilità di un utilizzo per incrementare le strutture pubbliche al servizio della comunità della frazione. “E’ una delle delibere più importanti dell’intero mandato, che assume un grande valore sia per la frazione Dal Pozzo che per l’intero Comune di Ceriano Laghetto – ha commentato il sindaco Roberto Crippa – ono molto orgoglioso che questo passaggio si sia concluso durante il mio mandato amministrativo, ponendo fine nel migliore dei modi ad un rapporto conflittuale che si era instaurato molti decenni fa nei confronti delle precedenti amministrazioni”. Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall’assessore alla frazione, Antonella Imperato, che ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento nei confronti del proprietario dei terreni, ricordando tutti i passi compiuti per riallacciare i rapporti con il Comune di Ceriano Laghetto: “Lo benedica San Michele a cui è dedicata la Nostra parrocchia di Dal Pozzo”.

(foto: i terreni si trovano nei pressi del centro civico di Dal Pozzo)

25042024