MILANO – Pari esterno, oggi, per l’Ardor Lazzate impegnata contro i milanesi del Calvairate. 0-0 il risultato finale del match andato in scena nel pomeriggio e valido per la 28′ giornata del campionato di Eccellenza. Nel quale, vincendo il derby casalingo col Pavia per 1-0, la Vogherese stacca virtualmente il biglietto per il ritorno in serie D, ora i secondi del Pavia appaiono troppo staccati per sperare ancora.

In classifica domina dunque la Vogherese con 68 punti, segue il Pavia con 61 punti; l’Ardor Lazzate è quinta a 41 punti ma troppo lontana dalla seconda per sperare d’accedere ai playoff.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco in un precedente match)

02042023