x x

COGLIATE – Stamattina, dopo un inteso e improvviso scroscio di pioggia, verso le 9.30 ha squarciato il cielo, ancora plumbeo dal rapido acquazzone, un meraviglioso e nitido arcobaleno.

L’arco multicolore è risultato ben visibile da Solaro, Ceriano e, soprattutto, dal campo volo di Cogliate, panorama che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi, e alla fotocamera, del nostro lettore Fabio Addolorato che, prontamente, è riuscito ad immortalare la veduta estremamente suggestiva. Nella foto spicca il contrasto tra il colore del cielo (diviso tra il turchese e il grigio delle nuvole), dei campi e dell’arcobaleno.

Molto piacevole quindi il risveglio di questa prima domenica di aprile, soprattutto perchè era necessaria un po’ di pioggia per combattere la siccità che in questo periodo sta interessando, in particolar modo, la Lombardia. Ci si augura che la primavera possa portare con sé altri spettacoli di questo tipo.

(foto di Fabio Addolorato dal gruppo Facebook “Sei di Cogliate se…”)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione