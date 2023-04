x x

VENEGONO SUPERIORE – In serie D passo falso della Varesina oggi pomeriggio sul campo della Virtus Ciserano Bergamo: la partita, per la 29′ giornata di serie D, è finita col risultato di 2-1 per gli orobici. A sbloccare il punteggio è stato Belloli dei locali al 10′ con raddoppio di Gritti al 39′. Nella ripresa ha accorciato le distanze Gregov per la Varesina, al 8′ ma poi il risultato non è più cambiato. La Varesina resta a metà classifica con 43 punti, primo il Lumezzane a quota 65 seguito dall’Alcione Milano a 61 punti. In coda la Caronnese ocn 15 punti e reduce dal pari casalingo nell’anticipo di sabato contro l’Arconatese.

