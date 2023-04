x x

GERENZANO – “Di seguito riportiamo brevemente il tentativo di truffa ai danni di un nostro concittadino avvenuto nel fine settimana, in modo da “alzare” la guardia e chiamare subito il 112: nel pomeriggio dei truffatori hanno telefonato a un nostro concittadino dicendo che suo figlio aveva causato un gravissimo incidente stradale con l’auto. Il nostro concittadino è stato contattato dai malviventi sia sul telefono fisso che sul cellulare, spacciandosi prima per carabinieri e poi per un fantomatico avvocato, che ha chiesto soldi per l’incidente. Di lì a poco, sotto le spoglie di un falso tenente dell’Arma, i truffatori si sono addirittura presentati all’abitazione del nostro concittadino per farsi consegnare i soldi“. Questo il racconto dei fatti da parte degli responsabili dell’Amministrazione civica di Gerenzano.

Proseguono dal Comune: “Per fortuna il nostro concittadino non è cascato nel raggiro e i truffatori sono scappati. Il nostro concittadino ha chiamato prima il 112 e poi è andato a sporgere denuncia al comando di Cislago. Se riceviamo telefonate con richieste di denaro avvisiamo subito parenti, amici o vicini e non apriamo la porta di casa agli sconosciuti. Non diamo soldi o oggetti preziosi a nessuno. In caso di necessità o per avere consigli chiamiamo il numero unico per le emergenze 112, la polizia locale allo 0296399128, cellulare 3473615414, email [email protected]; la caserma dei carabinieri di Saronno allo 0296367000 o la caserma dei carabinieri di Cislago allo 0296382263”.

