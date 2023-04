x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ITCS Gino Zappa.

Dal 5 all’11 marzo, gli studenti dell’Itc Zappa che hanno scelto come seconda lingua lo spagnolo, si sono recati a Valencia per lo stage linguistico.

Si è trattato di un’esperienza d’immersione completa, di un’intera settimana, nella vita di un altro Paese, che ha implementato il dialogo tra adulti e adolescenti rafforzando il patto di fiducia tra di loro.

Non si è trattato solo di un momento di scuola, piuttosto di scuola-civiltà e scuola-natura. In famiglia, gli studenti ospitati hanno avuto la possibilità di un contatto autentico con le vite delle famiglie ospitanti. I più fortunati hanno avuto il privilegio di una cucina casalinga ricca di tradizione, altri hanno avuto la possibilità di far amicizia con altri studenti ospitati nella stessa casa.

Lo staff dei professori insegnanti, in loco, ha conquistato l’attenzione degli alunni in classe e ha partecipato ad attività extra scolastiche comunicando con gli allievi in L2; lo staff dei professori accompagnatori, invece, collaborativi e affiatati, ha saputo risolvere piccoli inconvenienti e riempire significativamente spazi liberi con momenti di sport e gioco all’aperto o arricchendo l’offerta con attività culturali extra (museo oceanografico alcuni, altri merenda da Valor, cioccolateria regionale, con churros y chocolate). Non è stato semplice avvicinarsi alla zona, ma il gruppo ha anche potuto avere un assaggio della mascletà per inaugurazione della Fallas de S. José.

Il programma dello stage, infatti, prevedeva delle lezioni durante le mattine, da lunedì a giovedì, alla scuola Enforex di Valencia, mentre durante i pomeriggi erano in programma delle uscite didattiche. Tra queste, la visita della città (lunedì),quella al museo Fallero (martedì) e alla Città delle arti e delle scienze (giovedì). Venerdì 10 marzo, infine, lo stage aveva in programma una visita alle città di Alicante e Benidorm.

(Foto d’archivio)

