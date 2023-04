x x

GERENZANO – La casa vuota e un furto organizzato nei dettagli tanto che i ladri hanno portato con sè il flessibile per staccare la cassaforte e portarla via al termine del colpo. E’ l’episodio che ha suscitato apprensione negli ultimi giorni in paese dove si è subito diffusa la notizia del furto messo a segno ai danni di un’abitazione vuota.

E’ successo alle prime di venerdì mattina scorso quando i ladri sono entrati in un’abitazione di via Santa Caterina. Approfittando dell’assenza di padroni di casa hanno passato al setaccio la casa e poi si sono dedicati alla cassaforte a muro. L’hanno staccata e l’hanno portata via. L’ipotesi è che il colpo sia stato realizzato da più malviventi. Nessuno si è accorto di nulla e l’allarme è scattato solo quando i padroni di casa sono rientrati a casa. Ai gerenzanesi non è rimasto molto da fare se non allertare i carabinieri per un sopralluogo e la conseguente denuncia.

La notizia, come detto, si è subito diffusa in tutto il paese suscitando apprensione soprattutto visto che, complici le vacanze di Pasqua, nelle prossime ore saranno molti i gerenzanesi che allontaneranno da casa per trascorrere qualche giorno in villeggiatura.

