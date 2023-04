x x

SARONNO – Sono stati molti i saronnesi che nel weekend, recandosi a trovare i propri cari, si sono indignati per le macerie rimaste a vista e senza transenne in uno dei viali del cimitero di via Milano.

Quanto è accaduto è evidente. L’intervento di demolizione di una tomba si è fermato a metà con le macerie lasciate accanto ad un’altra tomba e con lo scavo coperto da assi di legno. Doppia l’amarezza dei saronnesi sia per le pericolosità “si sarebbe dovuto almeno transennare la zona con nastro bianco e rosso anche perchè c’erano anche alcuni ferri dell’armatura sporgenti” sia per la mancanza di attenzione per il decoro del campo santo.

Le segnalazioni sono arrivate a Saronno Servizi che si occupa del cimitero dal gennaio scorso e che è al lavoro per cambiare procedure e prassi per la gestione di questo genere di interventi di manutenzione straordinaria ma anche la quotidianeità degli interventi del camposanto.

Dall’ex municipalizzata le rassicurazioni ai cittadini che si sia trattato di un caso eccezionale e il tempestivo intervento di messa in sicurezza e conclusione dell’intervento.

