SARONNO- è proprio vero che a volte i talenti sono innati, si vedono subito e dopo hanno solo bisogno di tempo per crescere ulteriormente. Sembra essere questo il caso della giovane ciclista Alice Maiocchi.

L’atleta saronnese, che gareggia nel team della Asd Cbe Cucciago, ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto nei campionati regionali di Enduro Mtb svolti a Brescia domenica 26 marzo. Come se non bastasse si è ripetuta la settimana successiva, il 2 aprile, con un terzo posto conseguito nella prima gara del circuito 4Enduro valida per le italian enduro series svolta a Campo Ligure.

Ciò che stupisce di questi due successi è, a parte la giovanissima età della ciclista (13 anni), il fatto che si trova nel primo anno di partecipazione a competizioni professionali. Le aspettative e le possibilità sono quindi molte e importanti per la Maiocchi, che dopo questa “buona la prima” sembra essere pronta a entrare, anzitempo, nel gotha degli atleti saronnesi.

