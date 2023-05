x x

SARONNO- il campionato 4enduro è giunto alla sua terza tappa, svoltasi a Valdilana, in provincia di Biella. La giovane promessa Alice Maiocchi, dopo il terzo posto ottenuto nella seconda prova di Campo Ligure, continua a brillare, posizionandosi prima in quest’occasione. Sul podio, tuttavia, non le è certo mancata compagnia. Infatti le sue compagne del Team CBE Cucciago, Vittoria Gentili e Benedetta Livio, si sono posizionate rispettivamente seconda e terza.

La giornata di sabato 13 maggio, dedicata alle prove, ha visto una pioggia costante cadere per tutta la durata dell’evento, la qual cosa ha portato le gare ufficiali di domenica 14 a svolgersi su un fondo fangoso e irto a causa delle radici fradicie degli alberi.

Dopo l’eccellente prova svolta, la Maiocchi è al primo posto della classifica femminile categoria esordienti, in attesa di vedere il prossimo risultato nella gara di Pogno prevista per il 10 e l’11 giugno.

