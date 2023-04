x x

LAZZATE – Va in pensione il comandante della polizia locale di Lazzate, Angelo Loreno Guerra, saluto in Municipio dal sindaco Loredana Pizzi e dalle altre autorità locali.

Dopo il diploma di Geometra conseguito all’Istituto Tecnico Statale di Milano C. Cattaneo nell’ormai lontano 1979, dal 1980 al 1981 veste la divisa per il servizio militare con incarico da Sergente nel 1′ Grape Adige Gruppo Artiglieria Pesante a Elvas, Bolzano, dal 1981 al 1986 veste la divisa della Mondialpol di Milano, anni pericolosi di rapine, rapimenti e terrorismo, viene premiato e promosso due volte per atti di coraggio compiuti in servizio, poi la svolta con il concorso nel 1986 a Limbiate nell’allora polizia urbana, dove veste la divisa della polizia locale dal 1 dicembre 1986 ad oggi, in quasi 37 anni di servizio, passa da Agente ad Ufficiale a Limbiate, sino a ricoprire dal 2007 ad oggi il grado di commissario capo e comandante di Lazzate. Nei 43 anni totali di servizio in diverse occasioni ha dovuto fronteggiare situazioni pericolose, rimanendo coinvolto in 4 conflitti a fuoco e ferito per ben 7 volte, nei 37 anni trascorsi nella polizia locale tali circostanze lo hanno portato ad avere numerosi riconoscimenti a livello locale, regionale e nazionale, basti pensare ai 24 encomi solenni ricevuti, alle 12 Note di Merito ricevute, e alle 4 medaglie di Bronzo, 5 medaglie d’Argento e 3 medaglie d’oro e relativi 12 nastrini da portare con orgoglio sulla divisa. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili con la grave emergenza dovuta all’epidemia del Covid-19, subendo anche il contagio e il ricovero sotto ossigeno in ospedale, ma superata anche questa ennesima prova ho ricevuto il 13° nastrino con benemerenza dal presidente di Regione Lombardia.

“Inutile dire che sono orgoglioso del mio percorso in questi lunghi 43 anni di carriera in divisa, e che sono contento di essere arrivato sin quì oggi 8 aprile 2023 al mio pensionamento……”anche se so che dal 9 aprile 2023 l’amata divisa della polizia locale già mi mancherà! Grazie di cuore a tutti per avermi supportato e “sopportato” in questi lunghi anni” dice il diretto interessato.

