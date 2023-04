x x

COMASCO – Intervento dei vigili del fuoco ieri nel tardo pomeriggio a Cassina Rizzardi dove attorno alle 19.30 in via Giovanni XXIII è precipitata una mongolfiera, dopo avere urtato i cavi elettrici. Poco prima il pallone aerostatico, che trasportava quattro persone e stava compiendo una escursione turistica nella zona, aveva bruscamente perso quota, finendo dunque contro i cavi dell’alta tensione e poi contro la recinzione di una abitazione privata, e prendendo fuoco, innescato dalla bombola di butano utilizzata per alimentare il pallone.

Nessuna delle persone a bordo (compreso un ragazzo di 23 anni ed una ragazza di 25 anni) è apparsa in gravi condizioni. A causa dell’incidente, nella zona dove è precipitata la mongolfiera, si è verificato un black out elettrico. Sul posto l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze, automedica e dei tecnici della compagna elettrica.

(foto: vigili del fuoco al lavoro per spegnere i resti della mongolfiera, precipitata a Cassina Rizzardi nel comasco)

06042023