Limbiate, aperto lo sportello di supporto informatico

LIMBIATE – Il Comune di Limbiate, con la collaborazione dell’Ambito di Desio, ha attivato lo “Sportello di supporto informatico” per offrire assistenza ai cittadini che si trovano in difficoltà nell’utilizzo di strumenti digitali. L’operatore sarà disponibile per fornire un aiuto concreto nelle procedure di accesso ad opportunità, bandi o benefici disponibili solo online.

Lo Sportello si trova al piano terra del Comune di Limbiate (via Monte Bianco 2) ed è aperto (su appuntamento) il lunedì dalle 14 alle 18. Per informazioni o per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero 3291940603, attivo il martedì dalle 10 alle 12.

(foto archivio: il Municipio di Limbiate, Lo sportello di supporto informatico si trova al piano terra)

06042023