x x

SARONNO – E’ avvenuto all’intersezione tra via Miola e via Stoppani l’incidente che oggi pomeriggio, giovedì 6 aprile, ha visto una vettura ribaltarsi all’intersezione a poca distanza al confine con Rovello Porro alla Cassina Ferrara.

Erano da poco passate le 13,30 quando si è verificato l’impatto con tra Seat leon e Citroen Berlingo. Immediate le chiamate al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’autoinfermieristica del comitato cittadino. Il personale sanitario si è occupato di una 56enne ed un 73enne entrambi portato all’ospedale di Saronno.

Sono in buone condizioni: spaventati e con contusioni ed escoriazioni ma senza gravi conseguenza. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati dei rilievi del caso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno messo in sicurezza i veicoli e rimesso in carreggiata la vettura ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida della Seat Leon ha avuto un mancamento mentre si trovava al semaforo che è stato divelto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione