SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo le considerazione di Agostino De Marco consigliere comunale di Forza Italia in merito al suo voto per Marta Gilli come presidente della commissione per la revisione del Pgt.



“Ho apprezzato che il Sindaco Augusto Airoldi avesse voluto fare una commissione consiliare per la revisione del Pgt e di conseguenza non potrà non tenerne conto. La maggioranza poteva votare senza problemi un suo consigliere come presidente ma ha scelto una consigliera indipendente e non condizionabile. Ho votato l’avvocato Marta Gilli perché l’ho ritenuta la persona più adatta a ricoprire quel ruolo con imparzialità e senza condizionamenti.

Con il mio voto (ininfluente) ho voluto sottolineare ancora una volta che le persone sono al di sopra di certe logiche partitiche, a mio avviso banali e inutili.

QUI LA NOTA DI MARIA ASSUNTA MIGLINO

QUI IL SPIEGAZIONE DEL VOTO

