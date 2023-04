x x

SONA – Esce sconfitta da sona la Caronnese, colpita dopo un minuto e incapace di trovare il gol nei restanti novanta minuti. Dove la formazione veneta segna ancora, per il 2-0 finale.

Pronti via e Caronnese subito sotto dopo 38 secondi di gioco: Coulibaly sorprende la difesa rossoblù e sul pallone a rimorchio arriva coi tempi giusti Tuzzo che trova il gol. Caronnese colpita a freddo e che prova a reagire, Corno prova la conclusione dalla distanza ma il pallone rimbalza male e il collo pieno finisce alto. La Caronnese fatica a colpire negli ultimi venti metri, anche Piraccini sceglie di mettersi in proprio non servendo Corno e Austoni ai suoi lati. Il Sona, battagliero, diventa meno pericoloso col passare dei minuti: emblema il tiro di Petdji Tsila alle stelle. La Caronnese, invece, è pericolosa con la punizione di Auistoni a lato di un nulla mentre anche nel finale su una punizione conquistata da Corno, Carnelos respinge come può e sul tap in seguente il tiro di Duguet è debole.

Secondo tempo con meno emozioni, la Caronnese non esce col piglio giusto dagli spogliatoi e il Sona controlla senza troppi patemi. Tanto che a metà ripresa Strechie chiude definitivamente il match con un tiro dal cuore dell’area di rigore. Nuova condanna per la Caronnese, che prova in un paio di occasioni a riaprire il match (tiro di Piraccini, testa di Corno), ma senza esito. E così solo la matematica tiene aggrappati i rossoblù alla Serie D.

il tabellino

SONA-CARONNESE 2-0

SONA (3-5-2): Carnelos; Petdji Tsila, Gecchele, Perotta; Khochtali (1’ st Policano), Ferrari, Hoxha, Strechie (42’ st Ben Khalek), Tuzzo (16’ st Fabretti); Oboe (27’ st Seck Papa), Coulibaly (7’ st Sylla). A disp.: Dal Bosco Carneiro, Venturini, Ferrarese, De Dominicis. All.: Zanini

CARONNESE (3-4-3): Indelicato; Pandini, Galletti, Curci; Duguet (27’ st Cosentino), Mollica (27’ st Diatta), Tunesi (45’ st Cerreto), Agello; Corno, Piraccini (39’ st Aloardi), Austoni (16’ st Braidich). A disp.: Angelina, Mariani, Myrtollari, Soddu. All.: Moretti.

MARCATORI: pt 1’ Tuzzo; st 22’ Strechie.

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Spettatori 50 circa. Ammonito: Strechie. Angoli 4-5. Recupero 1’, 5’.

06042023