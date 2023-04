x x

MEDA – Ieri sera nell’anticipo della 28′ giornata del campionato di calcio di Promozione sconfitta in casa del Meda, che pure aveva iniziato sotto i migliori auspici la gara contro la Lentatese, portandosi in vantaggio con Ponti al 20′ del primo tempo. Ma la ripresa è stata degli ospiti ed in particolare dello scatenato Lanzarini a segno al 26′ ed il 45′. Un successo che spinge la squadra di Lentate sul Seveso sulla scia delle migliori del girone. Mentre il Meda perde l’occasione di un almeno momentaneo sorpasso sul Bsse 96 al secondo posto della graduatoria.

Tutte le altre partite della 28′ giornata si giocheranno poi domenica 23 aprile. Mentre fra sabato e domenica prossime si disputa la 27′ giornata, che inizia sabato pomeriggio con la sfida terza contro quarta, Meda-Valle Olona; tutti gli altri match nella giornata domenicale.

La classifica

Fbc Saronno 61, Base 96 53, Meda 51, Valle Olona, 44, Baranzatese e Esperia Lomazzo 41, Lentatese 38, Universal Solaro 36, Mariano 34, Amici dello Sport 32, Ispra 30, Besantese e Accademia Inveruno 29, Aurora Cmc Uboldese 26, Morazzone 25, Solese 18.

