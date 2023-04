x x

SARONNO – Sono tanti i gesti di solidarietà e accoglienza che dalla città di Saronno sono arrivati per la popolazione ucraina che da oltre un anno lotta contro la guerra. L’ultimo si è concretizzato proprio alla vigili di Pasqua con un gesto molto concreto e generoso che cambierà migliorandola la quotidianità di tanti piccoli studenti che lottano per preservare la loro istruzione e formazione.

L’associazione Centro di Incontro (https://www.facebook.com/CentroDiIncontro) ha dato vita ad una raccolta fondi, per acquistare un generatore da inviare in Ucraina alla scuola di Valia Kuz’myna. I bambini non potevano frequentare giornalmente l’istituto, per la mancanza di corrente (e quindi, anche di riscaldamento).

“L’iniziativa – spiegano i responsabili del sodalizio – si è conclusa questa settimana con la consegna del gruppo elettrogeno. Tutto ciò è stato possibile, grazie ai tanti donatori e al prezioso sostegno dell’assessore Gabriele Musarò, ma anche a Zoccali – presidente del comitato genitori del complesso Leonardo Da Vinci di Saronno”.

