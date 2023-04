x x

TRADATE – I carabinieri della Compagnia di Saronno sono accorsi questa mattina all’incrocio fra via Albisetti e via Giotto a Tradate, nel tratto della provinciale che dalla ex Varesina porta a Lonate Ceppino, per un grave incidente stradale: un giovane motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni; dai sanitari gli è stato assegnato il codice rosso. Con la sua moto, poco prima, si era scontrato con una autovettura.

L’allarme è scattato alle 9.15, sul posto oltre ai carabinieri anche l’ambulanza della Croce rossa tradatese e l’automedica: il ragazzo, di 26 anni, è subito apparso in condizioni critiche, e per questo motivo da Como è stato anche fatto decollare l’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio: per l’incidente avvenuto a Tradate è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso)

09042023